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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskilip'te Yöresel Ürünler Satış Mağazası açıldı

AA

İskilip'te Yöresel Ürünler Satış Mağazası açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediyesince yöresel ürünlerin satışını yapmak üzere kurulan Yöresel Ürünler Satış Mağazası hizmete açıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye hizmet binasındaki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İskilip'in birçok yöresel ürüne sahip olduğunu söyledi.

Bu ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla satış noktası kurduklarını belirten Sülük, "Başta belediyemizce ürettirilen İskilip çileği kolonyası ve İskilip çileği lokumu olmak üzere ilçemize ait yöresel ürünlerimizin tanıtım ve satışını yapacağız." dedi.

Törende dua edilmesinin ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, MHP MYK Üyeleri Kürşat Azkur ve Hüseyin Edis ile vatandaşlar katıldı.


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