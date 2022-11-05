Osmancık’ta "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Yüksel Aydın, "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" projesi kapsamında Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Girinoğlan köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, köy kıraathanesindeki toplantıdaki konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın her şeyi adaletli yapmaya çalıştığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın samimi bir mücadele verdiğini vurgulayan Aydın "Biz inandığımız yolda, inandığımız ölçüde devam edeceğiz. Bu noktada hiç şüpheniz olmasın. Sizlere karşılıksız hizmet etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yaşasın Türk devleti, yaşasın Cumhur İttifakı. Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de "İnşallah hep birlikte güçlü Türkiye olacağız. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah yüzüncü yıl meşalesini hep birlikte yakacağız." diye konuştu.

Aydın, konuşmaların ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Toplantıya MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Osmancık İlçe Başkanvekili Sadık Koç da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.