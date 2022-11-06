Çorum'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İbrahim Ayhan (71) idaresindeki 19 BJ 032 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolunda yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Safiye Kocaman (76), ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Safiye Kocaman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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