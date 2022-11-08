Çorum'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zekeriya Keskin idaresindeki 66 LN 540 plakalı lahana yüklü kamyonet, Ankara-Zile kara yolu Mezbahahane Kavşağı'nda Alaattin Baran'ın kullandığı 66 AV 882 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Keskin, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





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