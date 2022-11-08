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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hitit Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

AA

Hitit Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Hitit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanını kapsayan işbirliği protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Azerbaycan Üniversitesinin, Karabağ'da hayata geçireceği ve "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanını kapsayan projelere Hitit Üniversitesi akademik destek sağlayacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Öztürk, Hitit Üniversitesinin 2020 yılında Türkiye'de "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Üniversitesi ile imzalanan protokolle ikili lisans diploma çalışmaları yapılacağını, ayrıca öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile Erasmus+ çalışmalarının hız kazanacağını vurguladı.

"Tek millet iki devlet" şuuruyla bölgesel kalkınmaya ve iki ülkenin gelişimine katkı sağlayacak projelerin başlatılması gerektiğini bildiren Öztürk, "Sözde işbirliklerin artık çok ciddi bir sonuç üretmediği bir hızlı dönemde yaşıyoruz. İyi bir potansiyele sahip olan Çorum, bölgesinde en fazla imalat ve ihracat yapan bir şehir. Orta teknoloji düzeyinde ihracat kapasitesinin Türkiye ortalaması yüzde 31, Çorum'un orta teknoloji ihracat kapasitesi yüzde 37. Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Hitit Üniversitesinde 270 Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğünü, işbirliği protokolüyle bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik eden Öztürk, protokol imza töreninin böyle bir günde yapılmasının kendileri için de anlamlı olduğunu kaydetti.

İmza törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

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