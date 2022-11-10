Hitit Üniversitesinde beyin felcinin tanı ve tedavisi için akıllı ilaç geliştirilecek

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ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin felcinin tanı ve tedavisinde kullanmak üzere akıllı ilaç geliştirmek için çalışmaların başladığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, beyin felcinin tanı ve tedavisi için akıllı ilaç sentezlemek (Birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayı) amacıyla "Teranostik Ajan Olarak Hedefli Fe3O4 Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi ve Deneysel Serebral İskemi Modelinde Terapötik Etkinliğinin Araştırılması Projesi"ni hazırladı.

Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail Öçsoy ve Doç. Dr. Serap Doğan'ın danışmanlığını yaptığı proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, deneysel olarak yapılacak çalışmanın beyin felci sonrası oluşan öğrenme ve hafıza bozukluğunu tedavi etmeyi hedeflediğini belirtti.

Projenin, bu alanda dünyada yapılan ilk çalışma olduğunu vurgulayan Akçay, Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşmasından dolayı sağlık teknolojilerine yönelik proje hazırladıklarını aktardı.

Beyin felcinin nörolojik hastalıklar arasında birinci sırada, dünyadaki ölümlerin nedenleri arasında da kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer aldığını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Serebral iskemi, beynin belli bir bölgesinde veya tüm beyinde oluşan serebral kan akımındaki azalma sonucu oluşan ciddi bir nörolojik hastalıktır. Serebral iskemi sonrası öğrenme ve hafıza bozukluğunu farklı yöntemlerle tedavi eden çalışmalar olmasına rağmen manyetik nanopartikül akıllı ilacın, tanı ve tedaviyi sağlayan ajan olarak öğrenme ve hafıza üzerine etkisini moleküler mekanizmalarla gösteren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılacak çalışma ile beyin felci hasarına karşı sentezlenecek olan akıllı ilaç tedavi edici, hedefli ve yüklü tedavi olarak geliştirilecek ve klinikte önemli bir soruna ışık tutacak."

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