Boğazkale ilçesinde fidanlar toprakla buluştu

ÇORUM (AA) - Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.
Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrencilerle Karakeçili ağaçlandırma alanında fidanları toprakla buluşturdu.
"Türkiye Yüzyılına Nefes" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler yüzlerce fidan dikti.
Fidan dikimi etkinliğinin düzenlendiği alana toplam 150 bin fidan dikileceği bildirildi.