Çorum'da 450 öğrenci Atatürk silüeti oluşturdu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da lise öğrencileri, "10 Kasım" yazısı ile Atatürk'ün portresinin silüetini oluşturarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında andı.



Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Demet Celep, matematik öğretmeni Hakan Gören, görsel sanatlar öğretmeni Hüseyin İnci, beden eğitimi Öğretmeni Deniz Kılıç, İngilizce öğretmeni Esen Yıldırım ve edebiyat öğretmeni Evrim Yalçınkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla görsel hazırladı.

Bahçelievler Anadolu Lisesinden 450 öğrenci, hazırlanan görsele göre okul bahçesinde hizalanarak, 10 Kasım yazısı içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin silüetini oluşturdu.

Öğrencilerin hazırladığı görsel, dron ile görüntülendi.





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