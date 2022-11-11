Kargı ilçesinde bin fidan toprakla buluşturuldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Cumhuriyet savcıları Onur Erten ve Yunus Çiçek, Kargı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte fidan dikti.

Soydaş, ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçe genelinde bin fidan dikildiğini söyledi.

Kargı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ersin Fırat ise sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevreye sahip olmaktan geçtiğine dikkati çekerek, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ormanlarımızı geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillerden bizlere emanet olarak görüyor ve 11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nü gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Fidan dikiminin ardından katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edildi.





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