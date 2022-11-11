Oğuzlar ilçesinde 500 fidan toprakla buluşturuldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştirildiği ilçede ağaçlandırma seferberliği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle ilçe stadyumu ve gençlik merkezi çevresindeki alana fidan dikti.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve emniyet mensuplarının da katıldığı etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğin ardından Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda vatandaşlara 2 bin ceviz fidanı ile 3 bin çam fidanı dağıtıldı.





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