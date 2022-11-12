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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA

Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengizhan S. ile Halil Ş, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 18. Sokak'ta aralarında husumet bulunan Aykut Ü. ile karşılaştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine silahlarla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan Cengizhan S. ile Halil Ş, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Aykut Ü. ise özel hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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