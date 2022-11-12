Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengizhan S. ile Halil Ş, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 18. Sokak'ta aralarında husumet bulunan Aykut Ü. ile karşılaştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine silahlarla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan Cengizhan S. ile Halil Ş, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Aykut Ü. ise özel hastaneye kaldırıldı.



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