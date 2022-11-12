Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu:

ÇORUM (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Erbakan, Çorum'da partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, 6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdikleri kongreye 65 bin kişinin katıldığını, bu yönüyle kongrenin Türk siyasi tarihine geçtiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisinin hiçbir şekilde baraj problemi olmayan güçlü bir siyasi aktör haline geldiğini dile getiren Erbakan, "Kongremiz bunun açık ispatıdır. Birinci şahlanışını 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da yapan partimiz, ikinci şahlanışını 6 Kasım'da yine aynı salonda yaptı. Bu şahlanışlar, asıl büyük şahlanışın Haziran 2023 seçimlerinde yapılacağının açık bir göstergesidir." dedi.

Kadrolarla, programlarla iktidara yürüdüklerini anlatan Erbakan, herhangi bir ittifaka katılmadan parti olarak seçime gireceklerini vurguladı.

Erbakan, bir gazetecinin, başörtünün anayasal güvence altına alınmasına yönelik çalışmalarla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması son derece önemli çünkü bir yasayla güvence altına almaya kalksanız bu yasalar kolaylıkla değişebilir. Kaldı ki Anayasa'da bir de laiklik ilkesi var. Yasa çıkardınız ama Anayasa, yasanın üzerindedir. Anayasa'da laiklik ilkesi vardır diye tekrardan bu güvencenin kaldırılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla Anayasa'da açık, sarih şekilde kılık kıyafet, başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması ve dilimize yabancı olan, anlamını herkesin kendine göre yorumladığı laiklik ilkesinin de tanımının açık şekilde yazılması, Anayasa revize edilirken bunun da mutlaka yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Bunun Meclis'teki partilerin oyuyla çözülmesi son derece önemli. Böyle temel bir insan hakkı konusunun referanduma götürülmesi de doğru bir yaklaşım değildir. İnşallah milletin seçtiği milletvekilleri, bunu Meclis'te hallederler."

Erbakan, AK Parti ile HDP heyetlerinin görüşmesiyle ilgili, "HDP ile görüşme doğal bir görüşmedir, makuldür çünkü milletin kanayan bir yarası, bunun teminatının sağlanması lazım. Bunun için Meclis'te grubu olan partilerin desteği lazım, oy vermeleri lazım. Bunun da sağlanabilmesi için yine Meclis'te grubu olan, oy hakkı olan bir partidir HDP. Bunlarla görüşmelerini normal karşılıyorum. Tabii sadece söyledikleri gibi bu çerçevede bir görüşme olduysa, bunda bir problem görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Öte yandan basın toplantısı sırasında cep telefonuna gelen AFAD'ın deprem tatbikatı uyarısını okuyan Erbakan, "AFAD'ın deprem uyarısı" diyerek telefonunu ceketinin cebine koyduktan sonra açıklamalarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
(Görüntülü)ÇORUM&#039;DA SOKAKTA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇORUM'DA SOKAKTA SİLAHLI KAVGA 2 ...
Çorum'da sokakta silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da sokakta silahlı kavga: 2 yaralı
Alaca ilçesinde 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Alaca ilçesinde 500 fidan toprakla buluştu
Uğurludağ ilçesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Uğurludağ ilçesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu
Oğuzlar ilçesinde 500 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Oğuzlar ilçesinde 500 fidan toprakla buluşturuldu
Kargı ilçesinde bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Kargı ilçesinde bin fidan toprakla buluşturuldu
Çorum'da 450 öğrenci Atatürk silüeti oluşturdu
YEREL HABERLER Çorum'da 450 öğrenci Atatürk silüeti oluşturdu
Çorum'da "Bayat Olimpiyatları" sona erdi
YEREL HABERLER Çorum'da "Bayat Olimpiyatları" sona erdi
Osmancık ilçesinde 1111 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Osmancık ilçesinde 1111 fidan toprakla buluştu
Boğazkale ilçesinde fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Boğazkale ilçesinde fidanlar toprakla buluştu
Çorum'da bir köpek, annesinin dışladığı kedi yavrusunu 3 aydır emziriyor
YEREL HABERLER Çorum'da bir köpek, annesinin dışladığı kedi ...
Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz
(Görüntülü) YAPRAKLARLA YAZILAN &#039;10 KASIM&#039; ETRAFINDA SAYGI DURUŞU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAPRAKLARLA YAZILAN '10 KASIM' ...
Yapraklarla oluşturulan '10 Kasım' yazısı etrafında saygı duruşunda bulundular
YEREL HABERLER Yapraklarla oluşturulan '10 Kasım' yazısı etrafında ...
Laçin'de noterlik hizmeti verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Laçin'de noterlik hizmeti verilmeye başlandı
Çorum'da kooperatif kuran 8 kadın, pelüş oyuncak üretiyor
YEREL HABERLER Çorum'da kooperatif kuran 8 kadın, pelüş oyuncak ...
Hitit Üniversitesinde beyin felcinin tanı ve tedavisi için akıllı ilaç geliştirilecek
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesinde beyin felcinin tanı ve tedavisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.