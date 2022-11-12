Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Tokat'ta görevli polis memuru C.K. (36) idaresindeki 19 ABM 668 plakalı otomobil, Ankara-Çorum kara yolu Sazdeğirmeni köyü mevkisinde refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücünün eşi C.K. (29), itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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