Çorum'da traktörün altında kalan sürücü kaldırıldığı hastanede öldü

Buzdolabını Kim İcat Etti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum’un Sungurlu ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bayram Sakmak (70), Beylice köyündeki tarlasında çalıştığı sırada traktörüyle uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan Sakmak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Sakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.