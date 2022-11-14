Çorum'da ayrıldığı kadını evde rehin tutan zanlı 18 saat sonra ikna edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da ayrıldığı kadını evde rehin tutan zanlı 18 saat sonra ikna edildi

AA

Çorum'da ayrıldığı kadını evde rehin tutan zanlı 18 saat sonra ikna edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, ayrıldığı kadını evinde silahla rehin alan zanlı, polis ekiplerinin 18 saat süren çalışması sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

İmam nikahlı eşi M.K'yi (24) Çiftlik Çayırı 54. Sokak'taki evinde dün tüfekle rehin alan M.Y. (38) ile polisler arasında görüşmeler gece boyunca sürdü.

Dört katlı binanın giriş katındaki evin, demir parmaklıkları arasından zanlıyla irtibat kuran polis ekipleri M.Y'yi kadına zarar vermeden dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı.

Müzakerelere İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Ankara'dan gelen özel harekat ekibi de operasyonda görev aldı.

Gece boyunca evin önünde ve çevresinde nöbet tutan polis ekipleri, M.Y'nin ısınmak için odun ve yiyecek isteğini yerine getirdi.

M.Y. de kendisiyle müzakere eden polis memurlarına, evde M.K'nin demlediği çayı evin penceresinden ikram etti.

Tüfeğini polislere teslim eden M.Y, M.K'yi gece boyu M.K'nin babasına ait ruhsatsız silahla rehin tuttu.

Sabah saatlerinden itibaren önce cumhuriyet savcısı, ardından da ablasıyla görüştükten sonra silahı ekiplere teslim eden M.Y, polis ekiplerince dairenin giriş kapısında gözaltına alındı.

Binanın kapısından M.K'nin elini tutarak çıkan M.Y, M.K'yi işaret ederek "Ben bunu ölecek kadar çok seviyorum." dedi.

Birlikte ekip otosuna bindirilen çift, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Gülser, gazetecilere, şahsın ikna sürecinin uzun sürdüğünü, her iki kişinin de can güvenliği için sabırlı davranıldığını söyledi.

Zanlının, bir süre birlikte yaşadığı kadınla aralarındaki çeşitli sorunlar ve çocuğunu görememe gibi iddialarla rehin alma olayını gerçekleştirdiğini belirten Gülser, "Bu rehin alma olayı süresince önce içeride çocuğu, daha sonra da çocuğun anneannesinin salıverilmesini sağladık. Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü. Sabaha kadar sabrettik. Uzun süren ikna çabaları ve diğer kurumların katkılarıyla herhangi bir kimseye zarar gelmeden, ne mağdur bayana, ne de kendine zarar vermeden olayı sonlandırılması için gayret sarf ettik. En sonunda da ikna edilerek salıverilmesini sağladık." dedi.

Gülser, zanlının görüşmelerde geçmiş davalarına ilişkin devam eden adli süreçlerle ilgili taleplerinin olduğunu, taleplerine karşılık süreçlerin hukukun gerektirdiği şekilde ilerleyeceği konusunda izahta bulunduklarını kaydetti.

M.Y, 13 Kasım saat 16.00 sıralarında elinde tüfekle Çiftlik Çayırı 54. Sokak'taki evde imam nikahı ile yaşadıkları öğrenilen M.K, çocuğu, M.K'nin annesi ve kız kardeşini rehin almış, kısa süre sonra diğerlerinin evden çıkmasına izin vermişti.

Öte yandan M.Y, 21 Ağustos 2021'de M.K. ile yaşadığı çeşitli sorunlardan sorumlu tuttuğu kişiye ait Albayrak Caddesi'ndeki bir berber dükkanında pompalı tüfekle iki çalışan ile iki müşteriyi rehin almış, yaklaşık 5 saat süren uğraşın ardından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI; 18 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI; 18 ...
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat sonunda ikna edildi (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat ...
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ...
(Görüntülü) ÇORUM-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORUM-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ...
(Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI ...
DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)
YEREL HABERLER DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)
Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı (2)
(Görüntülü) ÇORUM - DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORUM - DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ...
Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı
Çorum’da bir kişi boşandığı eşiyle ailesini rehin aldı
YEREL HABERLER Çorum’da bir kişi boşandığı eşiyle ailesini rehin ...
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 ...
(Görüntülü) ERBAKAN: MEVCUT İKTİDARI EMEKLİ EDERKEN 6&#039;LI MASAYI GETİRİRSEK BAŞKA FELAKETE GİTMİŞ OLURUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERBAKAN: MEVCUT İKTİDARI EMEKLİ EDERKEN ...
Çorum'da traktörün altında kalan sürücü kaldırıldığı hastanede öldü
YEREL HABERLER Çorum'da traktörün altında kalan sürücü kaldırıldığı ...
Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı
Erbakan: Mevcut iktidarı emekli ederken 6'lı masayı getirirsek başka felakete gitmiş oluruz
YEREL HABERLER Erbakan: Mevcut iktidarı emekli ederken 6'lı masayı ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da ...
Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
(Görüntülü)ÇORUM&#039;DA SOKAKTA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇORUM'DA SOKAKTA SİLAHLI KAVGA 2 ...
Çorum'da sokakta silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da sokakta silahlı kavga: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.