İskilip Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek Projesi"

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediyesince hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında ilçede doğum yapan anneler ziyaret edilerek, hediyeler veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerince yeni bebekleri olduğu tespit edilen aileler, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük tarafından ziyaret ediliyor.

Selma Sülük, ziyarette aileyi tebrik ettikten sonra bebek bakımında ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu hediye paketini aliye teslim ediyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye olarak ilçe halkının doğumdan ölüme kadar ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını bildirdi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi" ile ailelerin mutluluğunu paylaştıklarını belirten Sülük, "Sosyal belediyeciliği, hayata geçirdiğimiz projelerimizle devam ettiriyoruz. Yeni doğan yavrularımızı ve ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyor hem de hazırladığımız bebek paketlerini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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