Çorum'da "Kavramsal Dönüşümler" resim sergisi açıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan 5 öğrencinin çalışmalarından oluşan "Kavramsal Dönüşümler" karma resim sergisi açıldı.

Doç. Dr. Muteber Burunsuz ve Doç. Dr. Fırat Engin'in danışmanlığında, öğrenciler Dilan Aydınlı, Emine Pelteci, Seher Ortakçı, Serkan Tuluk ve Özlem Ceyhuni'ye ait eserlerin yer aldığı sergi için Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılış töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törendeki konuşmasında, kenti geleceğe taşıyacak en önemli unsurlardan birinin kültür olduğunu düşündüklerini, bu alanda nitelikli işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nin önemli ressamların eserlerine ev sahipliği yaptığını dile getiren Aşgın, "Yeni sanatçılar, ressamlar çıkarmamız lazım. Gençlerimizin sanatla beraber olmalar, gençlerimizin sanatla buluşmaları, hem de bunu yüksek lisans düzeyinde yapmaları inşallah doktoraları ile beraber taçlandıracaklar. Gençler sanatla uğraşsın, yeter ki gençler sporla, diğer faaliyetlerle uğraşsın, faydalı işlerle uğraşsınlar. Biz her zaman onların yanlarında olalım." dedi.

Doç. Dr. Burunsuz ise öğrencilerin sergide "kavram ve biçimlendirme", "biçimlendirme ve dışavurum" ile "güncel sanat pratikleri" atölye derslerinde üretmiş oldukları eserlerin yer aldığını bildirdi.

Burunsuz, eserlerin oluşum sürecinde güncel sanatsal üretimlerini destekleyecek biçimde farklı üretim tekniklerine yer verildiğini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

Sergi 2 Aralık'a kadar gezilebilecek.





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