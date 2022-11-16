Hüseyin Çavuş, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Çavuş, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor

AA

Hüseyin Çavuş, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor

ÇORUM (AA) - CAHİT EMRALİ - Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi 25 Haziran 1950'de işgal etmesiyle başlayan Kore Savaşı'na gönderilen Türk birliğinde "çavuş" olarak yer alan Hüseyin Emiroğlu'nun yaşadıkları 96 yaşında hafızasında canlılığını koruyor.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde yaşayan, 6 çocuk ve 10 torun sahibi Emiroğlu, aşçı olarak Genelkurmay Başkanlığından emekli olduğundan bu yana günlerini köyünde geçiriyor.

Bahçeyle ilgilendiği için yaz aylarında köyde kalan Kore gazisi Emiroğlu, kışın ise Ankara'ya çocuklarının yanına gidiyor.

İki amcasının Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğunu, ağabeyinin ise Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatani görevini yaparken geldiği köyünde rahatsızlanarak vefat ettiğini belirten Emiroğlu, gazilik madalyalarını göğsünden çıkarmıyor.

- "Yedi defa kura çektiler, yedisinde de benim ismim çıktı"

Emiroğlu, AA muhabirine, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını anlattı.

Erzurum'da askerliğinin 17. ayındayken Kore Savaşı için emir geldiğini ve Kore'ye gidecek askerlerin kura ile belirlendiğini belirten Emiroğlu, "Kore Savaşı başladığında gidecek askerler için yedi defa kura çektiler, yedisinde de benim ismim çıktı. Kore'ye vapurla 29 günde gittim ve bir akşam Seul şehrinin önünde bizi indirdiler." dedi.

Kore'deki ilk gününde mayın aramakla görevlendirildiğini dile getiren Emiroğlu, arama yaptığı sırada havan saldırısı düzenlendiğini, sığınağa girerken yakınına bir bomba düştüğünü ancak yaralanmadığını belirtti.

- "Beni düşman ayağının altında koyma"

Kore'deki 7. ayında görev yaptığı tepenin düşman askerlerince ele geçirildiğini ifade eden Emiroğlu, çatışmada yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bölük komutanım 'Arkadaşlar cephe yarıldı. Tam teçhizat çıkıp cepheye gidiyoruz.' diye bağırdı. Yedi ay görev yaptığım tepeye vardığımızda o cephe düşman eline geçmişti. Çarpışıyoruz, süngüye giriyoruz, başarılı oluyoruz ama kalabalık geliyorlar. Bölük kumandanımın emri şöyleydi, 'Hemen makineli tüfeklerinizle ateş edin, süngünüzü çıkartmayın.' Hem ateş ediyoruz, hem de ateşten kurtulanları süngüyle önleyebiliyoruz. Bir bomba geldi. O bomba, bölük kumandanının ayağının birini kırdı, birini de kaybetmesine neden oldu. Bölük kumandanım bana şöyle diyordu, 'Hüseyin Çavuş beni düşman ayağının altında koyma!' Bölük kumandanımın ensesinden, yakasından tuttum, sürüklemeye başladım, 200 metre tahminim sürükledim. Kanı durduramıyoruz, kan akıyor, kandan adamın aklı gidip geliyor. Dedi ki 'Bacağımı boğ.' Kendi sargımla, onun sargısıyla yarayı kapattım ama maalesef kanı durduramadık. Diz kapağının üzerinden ayağını telle boğdum, bir tarafını dişimle tuttum, ellerimle bağlıyorum. Çok çekmem gerekiyordu, ayağını hafif kımıldatmasıyla dört dişim söküldü, ağzım kan doldu. O kanı yutarak onu cepheden çıkarttım."

Emiroğlu, bölüğe dönerken bayıldığını, revirde bir ağlama sesi ile uyandığını belirterek, "Ağlayan kişi, 'Buna bir şey olmasın da ben öleyim onun yerine' diyordu. Gözümü açtım, kendi köyümden Sabri Çavuş isminde bir arkadaşım vardı, o. Niye öyle dediğini sorduklarında dedi ki 'Hüseyin Çavuş'un iki amcası Çanakkale'de şehit oldu, ağabeyi askerlik yaptığı dönemde vefat etti. Buna bir şey olursa ben o köye nasıl varabilirim. Ben öleyim ondan daha iyi' diyordu." ifadelerini kullandı.

Kore'den ayrılmak üzere trene binecekken Koreli insanların Türk bayrağı sallayarak kendilerini selamladığını görünce çok duygulandığını belirten Emiroğlu, konuşmasını "Ben Hüseyin Emiroğlu, Türkiye'yi selamlıyorum, gençliği selamlıyorum." sözleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da "Kavramsal Dönüşümler" resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Çorum'da "Kavramsal Dönüşümler" resim sergisi açıldı
Çorum'da aynı evden 4 kez televizyon çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da aynı evden 4 kez televizyon çalan hırsız ...
Hitit Üniversitesi incirin raf ömrünü soğan kabuğu ile uzatacak
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi incirin raf ömrünü soğan kabuğu ...
Almanya'dan iade edilen Boğazköy Sfenksi binlerce ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Almanya'dan iade edilen Boğazköy Sfenksi binlerce ...
AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, asfalt çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, asfalt çalışmasını ...
Eşini 18 saat rehin tutan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini 18 saat rehin tutan şüpheli tutuklandı
Çorum’da ayrıldığı kadını rehin alan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum’da ayrıldığı kadını rehin alan şüpheli ...
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat sonunda ikna edildi (3)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat ...
(Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALMIŞTI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALMIŞTI, ...
İskilip Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek Projesi"
YEREL HABERLER İskilip Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek Projesi"
Çorum'da ayrıldığı kadını evde rehin tutan zanlı 18 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER Çorum'da ayrıldığı kadını evde rehin tutan zanlı 18 ...
(Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI; 18 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI; 18 ...
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat sonunda ikna edildi (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat ...
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ...
(Görüntülü) ÇORUM-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORUM-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ...
(Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI ...
DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)
YEREL HABERLER DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)
Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.