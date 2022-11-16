Hattuşa Ören Yeri'nin çevresine 30 bin lavanta fidanı daha dikildi

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ÇORUM (AA) - Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri'nin etrafında oluşturulan lavanta bahçesine 30 bin lavanta fidanı daha dikildi.

Boğazkale Kaymakamlığınca, Hattuşa'daki boş arazilerin kıraç görünümden kurtarılarak lavanta başta olmak üzere çiçeklenme dönemi uzun süren süs bitkileriyle güzelleştirilmesi amacıyla 2019'da başlatılan çalışma devam ediyor.

Ziyaretçilerin yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan ören yerini hoş kokular arasında gezmelerini sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü üretim alanlarından temin edilen 30 bin lavanta fidanı toprakla buluşturuldu.

Lavanta fidanı dikim etkinliğine, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve çeşitli kurumların temsilcileri ve gönüllüleri katıldı.



Kaymakam Yücel, AA muhabirine, Hattuşa Ören Yeri çevresine bugüne kadar toplam 130 bin lavanta fidanı dikildiğini söyledi.

Lavanta bahçesinin her yıl büyüdüğünü dile getiren Yücel, şu ifadeleri kullandı:



"Her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirimizi ağırlayan ilçemizdeki ziyaret alanlarına ulaşan yol kenarları ve atıl vaziyetteki hazine arazilerini lavanta bahçesine dönüştürerek göze hoş gelen görüntü oluşturmayı hedefliyoruz. Bu alanları daha da büyütmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sene yaptığımız güz dönemi lavanta fidanı dikiminin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm paydaşlara katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

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