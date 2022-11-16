Çorum'da yakalanan dilencinin üzerinden 913 lira çıktı

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ÇORUM (AA)- Çorum'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 913 lira bulundu.

Ulu Cami çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen D.T. (63), zabıta ekibince yakalanarak belediyeye getirildi.

Personele topladığı ve üzerinde taşıdığı parayı teslim eden D.T'nin 913 lira 90 kuruşu bulunduğu belirlendi.

Zabıta paraya el koydu. D.T. Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 277 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

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