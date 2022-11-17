Çorum'da ayrıldığı kadını rehin alan zanlının hırsızlık da yaptığı anlaşıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da ayrıldığı kadını 18 saat rehin alan zanlının, olaydan önce görme sorunu yaşayan bir kişiye yardım etme bahanesiyle banka kartını kullanarak hırsızlık yaptığı belirtildi.



Alınan bilgiye göre, görme problemi yaşayan Y.E. (64), 11 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekmeye çalışırken, oradan geçen bir kişiden yardım istedi.

Yardım etme bahanesiyle Y.E'nin banka kartı ve şifresini alan kişi, hızla uzaklaşarak, yaklaşık 700 metre uzaklıktaki başka bir bankaya ait ATM'ye giderek, Y.E'nin nakit hesabından 3 bin 250 lira, 5 bin lira da nakit avans olmak üzere 8 bin 250 lira çekti.

Y.E. olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kartı alan zanlının, ayrıldığı kadını 18 saat evinde rehin tutan M.Y. olduğunu belirledi.

Rehine olayı nedeniyle tutuklandığı gün yaşanan olay yüzünden M.Y. hakkında, kendisinden yardım isteyen kişinin bankamatik kartını ve hesabından parasını çaldığı gerekçesiyle "güveni kötüye kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından işlem başlatıldı.

- Zanlı, dini nikahla yaşarken ayrıldığı kadını 18 saat rehin almıştı

Zanlı M.Y, 13 Kasım saat 16.00 sıralarında elinde tüfekle Çiftlik Çayırı 54. Sokak'taki evde, dini nikahla yaşarken ayrıldığı M.K, çocuğu, M.K'nin annesi ve kız kardeşini rehin almıştı.



Ayrıldığı kadını yaklaşık 18 saat rehin alıp diğerlerinin evden çıkmasına izin veren zanlı, ikna edildikten sonra 14 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

M.Y, 21 Ağustos 2021'de de M.K. ile yaşadığı çeşitli sorunlardan sorumlu tuttuğu kişiye ait Albayrak Caddesi'ndeki bir berber dükkanında pompalı tüfekle iki çalışan ile iki müşteriyi rehin almış, yaklaşık 5 saat süren uğraşın ardından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.





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