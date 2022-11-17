Çorum'da 11 bin 200 makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesindeki 4 iş yerinde 11 bin 200 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 bin 200 gram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramada 11 bin 200 sahte bandrollü makaron ile 3 bin 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İş yerleri sahibi 3 şüpheli gözaltına alındı.