Çorum'da bu yıl izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan 46 kişi yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bu yıl jandarma, izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan 46 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2022 yılının başından bugüne kadar, kaçak kazılara karşı çalışmalar yaptı.

İl genelindeki çalışmalarda 15 kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile izinsiz kaçak kazı olayı aydınlatıldı.



Çalışmalarda, bu olaylara ilişkin yakalanan 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi değere sahip eserler ise Çorum Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

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