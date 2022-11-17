Çorum'da 38 bin 800 makaron ele geçirildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerinde 38 bin 800 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 32 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 38 bin 800 sahte bandrollü makaron, 32 kilogram kıyılmış tütün, 7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, sigara sarma makinesi ile kaçak sigara ve sigara aroma tüpü ele geçirildi.



İş yerlerinin sahipleri gözaltına alındı.



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