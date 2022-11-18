DSİ yatırımlarıyla Çorum'da 218 bin 200 dekar arazi suyla buluşturuldu

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ÇORUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, 2003 yılından bugüne kadar Çorum'a yapılan 12 baraj ve 3 göletle 218 bin 200 dekar tarım alanını suyla buluşturulduğunu bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu çeşitli mühendislik yapıları vasıtasıyla halkın hizmetine sunduğunu belirtti.

Son 20 yılda Türkiye'nin dört bir köşesinde inşa ettikleri su yapılarıyla kutsal vatan topraklarını ihya ettiklerini vurgulayan Akca, "Türkiye'de baraj sayısını 270'lerden 930'lara yükselttik. Bu yatırımlardan Çorum ilimiz de nasibini aldı. 2003 yılından bugüne kadar Çorum'da 12 baraj ve 3 gölet tamamlanmış olup, toplamda 869 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Çorum'da inşa edilen baraj ve göletlerle toplam 218 bin 200 dekar tarım alanının suya kavuştuğuna dikkati çeken Akca, şunları kaydetti:

"Tamamlanan bu tesislerle Çorum ili ve ilçelerimizde yapılan sulu tarımla milli ekonomiye 2022 yılı birim fiyatlarıyla 327 milyon lira katkı sağlanmıştır. Dört baraj inşaatımız devam etmekte, iki gölet inşaatımızın da ihalesi bu yıl içinde yapılacaktır. Bunların tamamlanmasıyla 41 bin 360 dekar tarım arazisine daha can suyu verilerek ülkemiz ekonomisine 2022 yılı birim fiyatlarıyla 62 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Akca, Alaca Perçem, İskilip Kayaağzı, İskilip Kutluözü, İskilip Yeniceköy, İskilip Yukarıörenseki, Dövenci, Osmancık Karalargüney, Bayat Akseki, Harmancık, Yoğunpelit, Sungurlu Tatlı, Alaca Sincan barajları ile Alaca İsmailli, Kargı Aksu ve Mecitözü Hıdırlık göletleriyle ilgili projelerin ihalelerini aralık ayında yapacaklarını, yatırımların tamamlanmasıyla 74 bin 500 dekar tarım arazisinin daha suyla buluşacağını ve yıllık 112 milyon lira tarımsal gelir elde edileceğini kaydetti.







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