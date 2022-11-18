Çorum'da takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da takla atan otomobilde yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehtap Özartan'ın (36) idaresindeki 06 BNZ 285 plakalı otomobil, Çorum'un Alaca ilçesi Çopraşık köyü yakınlarında takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ayşenur Dirik (30), Ömer Arhan Özartan (5), Zeynep Hilal Özartan (12) ve İnci Dirik (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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