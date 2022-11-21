MHP İl Başkanlığından "Bahçeli'nin Çorum ziyareti" açıklaması

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ÇORUM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Samsun'dan Ankara'ya dönerken Çorum'da bir restoranda mola verdiği bildirildi.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Lideri Bahçeli'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" açık hava toplantısı için dün Samsun'da bulunduğuna işaret etti.

Çorum teşkilatı olarak bölge illeriyle birlikte Samsun'daki mitingi katıldıklarını bildiren Karapıçak, Bahçeli'nin etkinlik sonrası Samsun'dan kara yoluyla Ankara'ya dönerken Çorum'da mola verdiğini aktardı.

Karapıçak, 21. Dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı ve parti teşkilatlarıyla birlikte Bahçeli'yi ağırladıklarını, molanın ardından heyetin Ankara'ya gitmek üzere hareket ettiğini kaydetti.

Karapıçak, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ilimizde misafir etmekten onur duyduk, şeref duyduk, huzur bulduk." ifadelerini kullandı.

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