AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'dan "diş hastanesi" açıklaması

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ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, inşasına başlanan diş hastanesinin 2024 yılının ilk aylarında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nin açılış törenine katılan Ceylan, ardından diş hastanesinin inşaatını inceledi.

Ceylan, Başhekimlikte düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 21 yıldır iktidarda olduğunu ve devrim niteliğinde yatırımlar yaptığını bildirdi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Bunlardan birisi olan diş hastanesinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki alanda temeli atıldı, inşaatı devam ediyor. Hiçbir randevu veya sevk diğer illere gitmeyecek. Çene cerrahının, ameliyathanelerinin, yataklı servisinin, olduğu 11 bin metrekare kapalı alana sahip, 7 katlı bir hastanemizi inşallah 2024 başı itibariyle hizmete sunmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ceylan, 200 yataklı devlet hastanesi binasının da 21 Aralık'ta ihale edileceğini kaydetti.

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