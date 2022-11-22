Çorum Valiliğinden "makam fotoğrafı" açıklaması

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ÇORUM (AA) - Çorum Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının Vali Mustafa Çiftçi'nin makam odasında misafir köşesinde yer aldığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının (valilik makam masası arkasından) kaldırıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın fotoğrafı, valilik makamının misafir köşesinde yer almakta olup buna ilişkin görseller ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.





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