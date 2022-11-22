İskilip'te AK Parti ve MHP teşkilatları istişare toplantısı yaptı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısında bir araya geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı ile partilerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, "Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerde bulunduk. Partilerin yönetim kurulu üyeleri ile ilçemiz ile ilgili istişare yaptık." ifadesini kullandı.







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