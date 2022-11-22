Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri için sosyal market açıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin ayni ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla sosyal market açıldığı bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ve eski hükümlülere ayni ve nakdi yardımlar yapılarak, ailelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla "Sosyal Market Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası giriş katında, "Sosyal Market" oluşturuldu.

Raf düzeneğinin yapım ve kurulumu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasınca karşılanan sosyal marketin ceza infaz kurumlarından salıverilen ihtiyaç sahibi hükümlülerle denetimli serbestlik yükümlülerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay Çorum Şubesi, Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kemalöz Gıda Sanayi Şirketi, Hatap Değirmenleri Gıda Sanayi Şirketi ve Çorum Şeker Fabrikası gıda ve giyim eşyası desteğinde bulundu.

Sosyal Market, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Türk Kızılay Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Algül, Türk Kızılay Çorum Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Başsavcı Bektaş, sosyal marketin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.





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