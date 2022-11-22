Çorum'da 25 şişe kaçak içki ele geçirildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'a bir kişinin şehirlerarası otobüsle kaçak içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

Zanlının içinde bulunduğu otobüste, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde arama yapıldı. Aramada, zanlıya ait valizlerde 25 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.





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