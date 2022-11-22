Çorum'da 508 bin 700 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerinde 508 bin 700 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 441 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara üretilip satıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde, depo ve araçlarda yapılan aramada 508 bin 700 sahte bandrollü makaron, 441 kilogram kıyılmış tütün, 1500 TAPDK bandrolü, 4 otomatik sigara basma makinesi, 2 hava kompresörü, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.





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