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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da bir inşaatın yanında lise öğrencisine ait ceset bulundu

AA

Çorum'da bir inşaatın yanında lise öğrencisine ait ceset bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da inşaat halindeki bir binanın yanında 17 yaşındaki lise öğrencisinin cesedi bulundu.

Çepni Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binanın yanında bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise cesedin 17 yaşındaki C.G.Ç'ye ait olduğunu belirledi.

İnşaatın en üst katında ise C.G.Ç'ye ait olduğu tahmin edilen çanta ve kıyafetler bulundu. ​​​​​​​

Gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

C.G.Ç'nin Çorum'un İskilip Fen Lisesinde okuduğu, ara tatil sonrası dün öğlen saatlerinde yaşadığı Samsun'dan şehirlerarası otobüsle Çorum'a geldiği öğrenildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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