Çorum’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum’da bir kişi husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan A.Y.S.Y. (34) ile F.A. (39), Yeniyol Mahallesi Yavruturna Sokak’ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. tabancayla ateş ederek A.Y.S.Y’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.Y.S.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli F.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.