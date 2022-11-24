Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın gibi vatan evlatlarını asla unutmayacağını söyledi.

Şenay Aybüke öğretmen ile tüm şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Akpay, "Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği öğrenciler ve milletin bağrından çıkan herkes bu millet için hizmet etmeye devam edecek ama kendisine bu kötülüğü yapanlar, öğretmenimizi hayatının baharında yaşamdan koparanlar ebediyete kadar lanetlenecek. Biz buna inanıyoruz. İnşallah bu millet Şenay Aybüke Yalçın gibi vatanı ve milleti uğruna şehadete ermiş tüm öğretmenlerimizi ve vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacak ve her zaman kendilerini hayırla yad edecek." dedi.

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de Şenay Aybüke öğretmenin hayatının baharında, çiçeği burnunda öğretmenken hain terör örgütü mensuplarınca şehit edildiğini vurguladı.

Öğretmenler Günü vesilesiyle Aybüke öğretmen ve diğer tüm şehit öğretmenler için ilçedeki imam hatip okullarında 10 hatim indirildiğini anlatan Makineci, "Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından şehit öğretmenler için dua edildi.

Kaymakam Akpay ve beraberindekiler, törenin ardından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı.

Anma törenine, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Osmancık Belediye Başkanvekili Kadir Eskiadam, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar da katıldı.

- Öğrenciler de Aybüke öğretmeni unutmadı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri de Şenay Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti.

Okul öğrencilerinden Ayşe Zehra Kaya, AA muhabirine, Şenay Aybüke öğretmenin öğrencileri tarafından çok sevildiğini söyledi.

Gelecekte Aybüke öğretmen gibi biri olmak istediğini anlatan Kaya, "Şenay Aybüke öğretmen bizler için şehit oldu. Bütün şehit öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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