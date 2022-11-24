MHP İskilip İlçe Başkanlığı "Komşum nasılsın?" ziyaretlerine başladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde MHP İlçe Başkanlığının "Komşum nasılsın?" ziyaretlerine başladığı bildirildi.
İskilip İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, MHP’nin ülke genelinde başlattığı "Komşum nasılsın?" programı kapsamında Erenler Mahallesi temsilcisi Gülay Kemelek'in evinde komşularla buluştu.
Komşuların sorun ve taleplerini dinleyen Alıcı, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Alıcı, İskilip'in bütün mahallelerinde benzer ziyaret ve toplantılar yapacaklarını kaydetti.