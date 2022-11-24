Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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ÇORUM (AA) - Çorum merkez ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kargı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç ve beraberindeki öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Yurdu Konferans Salonu'nda kutlama programı yapıldı.

Genç, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geleceğin fidanlarını yetiştirdiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlik unvanını tüm unvanlarının ötesine taşıdığını vurgulayan Genç, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevini layığı ile yapma pahasına şehit düşen Necmettin Yılmaz'ı, Şenay Aybüke Yalçın'ı, Neşe Alten'i ve en son terör sebebiyle şehit verdiğimiz Ayşenur Alkan öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Geleceğin fidanlarını yeşerten tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

"Ben öğretmen olmak istiyorum" adlı oratoryo ve "Stajyer Öğretmen" adlı tiyatro oyununun sahnelendiği etkinlikte mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca "Öğretmen Olmak" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

- Osmancık

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın kabrinin ziyaret edilmesinin ardından Belediye Kültür Merkezi'nde İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce kutlama programı düzenlendi.

Makineci, burada yaptığı konuşmada, tarihe damgasını vuran şahsiyetlerin yetişmesinde öğretmenlerin önemli rol oynadığını söyledi.

"Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı, Alparslan'ı, Fatih'i, Yavuz'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü öğretmenlerin yetiştirdiğini vurgulayan Genç, "Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'imizi yeni nesillere, yeni nesilleri de biz öğretmenlere emanet etmiştir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmek en büyük misyonumuz olacaktır." diye konuştu.

Oratoryo gösterisi ve öğretmenlerin seslendirdiği şiirlerle devam eden programda öğretmenler arasında düzenlenen en güzel anı ve satranç yarışmalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Vekili Kadir Eskiadam, Cumhuriyet Savcı Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar da katıldı.

- İskilip

İskilip Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca hazırlanan programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Etkinlikte, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediyeleri Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer tarafından verildi.

- Oğuzlar

Oğuzlar Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sundu.

İlçede kutlama etkinlikleri çerçevesinde Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da ilçedeki öğretmenlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yıldırım, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sosyal Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukların kişiliklerinin şekillenmesinde öğretmenlerin önemli rol oynadığını söyledi.

Son 3 yıldır her yıl 24 Kasım'da öğretmenleri ağırladıklarını belirten Yıldırım, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yemeğe Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin de katıldı.





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