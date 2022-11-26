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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

AA

Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

C.K. (22), Başpınar Mahallesi'nde kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.K, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sırt bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan C.K, buradaki müdahalenin ardından GATA'ya sevk edildi.

C.K'nin Van'ın Çaldıran ilçesinde uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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