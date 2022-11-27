Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bekir G. idaresindeki 19 ADB 545 otomobil, Osmancık Caddesi'nde Harun K'nin kullandığı 19 EH 323 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Harun K. ile araçlarda bulunan Burcu Ç, Muhammet Ç, Emir.Ç, Emine Ç, Osman Ç, Gülten Ç. ve Ergül T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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