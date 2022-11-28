Çorum'da "Gençliğin Kariyer Zirvesi" yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Hitit Üniversitesi ve Genç MÜSİAD Çorum Şubesince "Gençliğin Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargonun bir sonucu olarak telsiz üretmek amacıyla kurulduğunu, bugün silah sistemlerinden hava savunma sistemlerine kadar pek çok alanda üretim yapan önemli bir firma haline geldiğini söyledi.

ASELSAN'ın savunma sanayi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük 50 şirketinden biri olduğunu belirten Yücel, Türk savunma sanayisinin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının önemli rol oynadığını vurguladı.

Yücel, "Bu başarıların temelinde çok çalışma, ter dökme, kendini geliştirme, en iyi teknolojileri Türkiye'ye kazandırma var. Her şeyin ötesinde de bir liderlik var. Bunun altını çizmek lazım. Dalkavukluk yapmak için söylemiyorum. Bu benim karakterimde de yok. Şunun için söylüyorum: Hepimiz ülkemizin geldiği noktanın ve bu başarının farkında olalım diye söylüyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın savunma sanayisine verdiği destek olmasa, savunma sanayisiyle ilgili verdiği hedefler olmasa, arkasında durmasa bu başarıların hiçbiri gerçekleşemezdi. Şimdi bu başarıları yapmamızın temelinde güçlü bir liderlik, kararlılık, bağımsızlık hedefi, milli bir gayret var. Bunun sonrasında inşallah bu tür başarıları ileriye dönük taçlandıracak sizin gibi gençler var, insan kaynağımız var." dedi.

ASELSAN'ın gençlere yönelik "Yaz Staj Programı" ve "A Yetenek Programı" gibi projelerinin olduğunu hatırlatan Yücel, bu programda başarılı olan gençlerin ASELSAN'da çalışma fırsatı yakaladığını da anlattı.

- Öğrencilere "ömrünüzü boşa geçirmeyin" tavsiyesi

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ise öğrencilere kalıcı eserler bırakmayı hedef olarak belirleyip, ömürlerini boşa geçirmelerini tavsiye etti.

Firmasını 1974 yılında kurduğunu, birçok siyasi ve ekonomik krizle, darbe ve darbe girişimlerine rağmen büyük bir şirket haline gelmeyi başardığını anlatan Çelik, "En son 15 Temmuz darbe girişimi oldu. İnanılmaz bir tahribat. Var olmak, yok olmak. O gece bu menfur saldırı başarılı olsaydı, biz bu salonda toplanabilir miydik, toplanamaz mıydık, bunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Programı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ile akademisyen ve öğrenciler izledi.

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