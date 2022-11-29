Halkbank Genel Müdürü Arslan, Hitit Üniversitesi öğrencileriyle buluştu:

ÇORUM (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'de 36 milyon dijital bankacılık müşterisinin olduğunu, yılda 1,3 milyar mobil bankacılık işlemi yapıldığını söyledi.

Arslan, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Sohbetleri" toplantısında, "Bankacılık Sektörü ve Kariyer Adımları" başlıklı sunum yaptı.

Gençlere çalışkan, inançlı, sabırlı, dürüst ve iyi insan olmaya gayret etmeleri tavsiyesinde bulunan Arslan, bu şekilde gelecekte başarılı olabileceklerini söyledi.

Halkbank'ın gençlere yönelik ciddi çalışmalar yaptığını belirten Arslan, gençler için 4 Ekim'de çıkardıkları kredi kartına bugüne kadar 74 bin başvuru aldıklarını, 56 bin gencin bu kartı kullanmaya başladığını bildirdi.

Gençlere yönelik girişimci kredisi çıkardıklarını aktaran Arslan, "Gençlerimiz mezun olup da eline diplomalarını aldıkları zaman, sadece o diplomaya dayalı olarak yaklaşık 300 bin lira, bunu 500 bin liraya kadar çıkarmak mümkün, kefilsiz, teminatsız iş yeri kurmak için kredi imkanı ortaya koyduk. Bugüne kadar yaklaşık 31 bin gencimiz bu krediden kullanmak sureti ile kendi işini kurma teşebbüsüne girdi." dedi.

Türkiye’de ciddi anlamda potansiyeli bulunan gençler olduğunu vurgulayan Arslan, "Yeter ki kendilerine güvensinler ve kendilerini geliştirsinler. Doğru çalışma arkadaşları ve doğru iş birliği yapacak kesimlerle bir araya gelsinler." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'de yeni bankacılık deneyimlerinin oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ilerledikçe, biz de bankacılık sektörü olarak teknolojiye ayak uydurmak durumundayız. Bunun için değişik düzenlemeler yapılıyor. Artık hızlı bir şekilde elektronik bankacılığa dönüşüm söz konusu. Tüketiciler mobil ve elektronik bankacılığı tercih ediyor. Biz de hızlıca mobil bankacılığa evriliyoruz. Türkiye’de 36 milyon dijital bankacılık müşterisi var. Çalışan nüfusun önemli kısmı dijital bankacılıkla tanışmış durumda. Yılda 1,3 milyar mobil bankacılık işlemi yapılıyor. Aynı zamanda dijital bankalar da geliyor. Artık banka kurmak için genel müdürlüğünüzün, çalışanlarınızın, şubelerinizin olması gerekmiyor. BDDK, dijital banka kurma izinleri verdi. Hiçbir şubesi yok. Çalışanları tanımıyorsunuz. Tamamen elektronik ortamda hesap açıp bütün işlemlerinizi burada yapmanız mümkün."



Söyleşiye, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.