Alaca Avni Çelik MYO Aşçılık Uygulama Merkezi açıldı

Akne problemi olanlar dikkat! Bu yöntemler sivilcenizin kökünü kazıyor, 1 gecede yok ediyor!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu Mehmet Çelik Aşçılık Uygulama Merkezi, törenle hizmete açıldı



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ilçeye yüksek okul kampüsü kazandırmasından dolayı SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'e teşekkür etti.

Öztürk, MYO Aşçılık Uygulama Atölyesi'ne Avni Çelik'in babası Mehmet Çelik'in adının verildiğini bildirdi.

Avni Çelik, açılış töreninin ardından yüksek okul öğrencileriyle sohbet etti.

Çelik, öğrencilere çok çalışmalarını tavsiye ederek, yüksek okuldaki her bölümün birincilerine verilmek üzere bütçe ayıracağını söyledi.

Törene, Alaca Kaymakamı Hicabü Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.