Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı, 1 kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı, 1 kişi öldü

AA

Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı, 1 kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mücahit Çetinkaya yönetimindeki 71 AR 118 plakalı otomobil, Emirbağ köyü yolunda, park halindeki, şeker pancarı yüklü 05 NB 499 plakalı traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Dursun Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaca Avni Çelik MYO Aşçılık Uygulama Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Alaca Avni Çelik MYO Aşçılık Uygulama Merkezi açıldı
Halkbank Genel Müdürü Arslan, Hitit Üniversitesi öğrencileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Halkbank Genel Müdürü Arslan, Hitit Üniversitesi ...
Çorum'da 7 kurumdan 130 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da 7 kurumdan 130 personelin katılımıyla deprem ...
Sezai Karakoç Çorum'da anıldı
YEREL HABERLER Sezai Karakoç Çorum'da anıldı
Çorum'da "Gençliğin Kariyer Zirvesi" yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da "Gençliğin Kariyer Zirvesi" yapıldı
Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı (2)
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı ...
(Görüntülü) KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSE POMPALI ...
Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
Çorum’da çıkan kavgada iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum’da çıkan kavgada iki kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.