Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı, 1 kişi öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mücahit Çetinkaya yönetimindeki 71 AR 118 plakalı otomobil, Emirbağ köyü yolunda, park halindeki, şeker pancarı yüklü 05 NB 499 plakalı traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Dursun Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







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