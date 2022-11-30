Çorum’da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da köprülü kavşağın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Cevat Yusuf B. (20) idaresindeki 26 VD 438 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Binevler Köprülü Kavşak’taki beton duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Şevket P. (19), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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