İskilip'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük, kampanya kapsamında ilçeye gelen mobil kan bağış istasyonunda kan verdi.

Vural, gazetecilere, ilçede son üç ayda ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, gezici kan bağış aracının iki gün boyunca ilçede kan bağışlarını kabul edeceğini söyledi.

Sülük ise kan bağışının hayat kurtardığına dikkati çekerek, vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti.





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