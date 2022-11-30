Çorum'da babasının iş yerinde rahatsızlanan genç hastanede vefat etti

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ÇORUM (AA) - Çorum'da babasının iş yerinde rahatsızlanan bir genç, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, babasını Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde ziyarete giden İ.I (18), rahatsızlanarak yere düştü.

İhbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri genci, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İ.I, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen İ.I'nın, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.

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