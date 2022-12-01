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TFF Tahkim Kurulu Başkanı Cirit, olaylı Göztepe-Altay maçını değerlendirdi:

AA

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Cirit, olaylı Göztepe-Altay maçını değerlendirdi:

ÇORUM (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçıyla ilgili, "Aynı şehrin insanlarının bu şekilde karşı karşıya gelmesi, son derece yanlış ve yakışıksız bir durumdur. İnşallah bundan sonra tekrarı olmaz." dedi.

Cirit ile kurul üyeleri, Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'ni gezdikten sonra Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Kurul üyeleri, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yaptı.

Cirit, Tahkim Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilere, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporun centilmence yapılması gerektiğini vurgulayan Cirit, "Son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan olay nedeniyle çok üzüntü duyduk. Kol kola girmesi gereken İzmir'in iki köklü kulübünün bu şekilde kötü bir hadiseyle anılıyor olması hem Türkiye'yi hem spor camiasını derinden üzmüştür. Önemli olan fair-play, centilmenlik çerçevesinde oyunun sahada oynanması, sahada bitirilmesidir. Bunu yaparken de görevlilerimiz son derece hassas davranmaktadır. Bu konuda taraftarlarımızdan da aynı özveriyi bekliyoruz. Aynı şehrin insanlarının bu şekilde karşı karşıya gelmesi, son derece yanlış ve yakışıksız bir durumdur. İnşallah bundan sonra tekrarı olmaz." diye konuştu.

Göztepe-Altay maçının henüz Tahkim Kuruluna gelmediğini belirten Cirit, "Ana gündem maddesi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu. Futbolcu, yönetim, kulüp ve menajerler arasındaki ihtilaflara bakıyoruz. Göztepe-Altay maçı görüşülecek konular arasında yok." dedi.

Cirit, Tahkim Kurulunun her takıma eşit mesafede, gerçek adaleti sağlamaya azmetmiş, kararlı, birbirinden donanımlı üyelerden oluştuğuna işaret etti.

Tahkim Kuruluna gelen konularla ilgili talimatlar gereği hareket ettiklerini anlatan Cirit, "Bunun dışında hiçbir kriter, ölçü değildir. Bütün kriterler, gerçek adaleti sağlamak üzeredir. Bunun için arkadaşlarımızla çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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