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Çorum'da 37 bin 400 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

AA

Çorum'da 37 bin 400 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evde 37 bin 400 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara üretilip satıldığı iddia edilen eve operasyon düzenledi.

İki zanlıya ait depo ve araçta yapılan aramada 37 bin 400 sahte bandrollü makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 otomatik sigara basma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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