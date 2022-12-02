Nefes borusuna yemek kaçan kişiyi kurtaran polis memuru ödüllendirildi

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ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memuru, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Heimlich manevrasını uygulayan Sungurlu Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bünyamin Temiz'i tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, görev bilinci içinde hareket eden polis memuru Bünyamin Temiz'in hayati öneme sahip bu müdahalesinin Kaymakam Fatih Görmüş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiği ifadesine yer verildi.

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